«Тампа-Бэй» в овертайме победила «Коламбус» и выиграла серию. Кучеров набрал три очка

«Тампа-Бэй» обыграла «Коламбус» (5:4 ОТ) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда победила в серии со счетом 4-1 и пробилась в следующую стадию.

Решающий гол в овертайме забил Брэйден Пойнт с паса Никиты Кучерова. Россиянин набрал три очка за результативные передачи. У «Коламбуса» два ассиста сделал еще один представитель России Владислав Гавриков.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восток. Первый раунд

Пятый матч.

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Джонсон — 3 (Чернак, Чирелли), 5:38 — 1:0. Коулман — 1 (Богосян), 6:39 — 2:0. Фолиньо — 2 (Веннберг, Аткинсон), 11:51 — 2:1. Стенлунд — 1 (бол., Джонс, Аткинсон), 29:35 — 2:2. Веннберг — 3 (Гавриков, Фолиньо), 39:44 — 2:3. Бьоркстранд — 3 (Дюбуа, Гавриков), 49:33 — 2:4. Шаттенкирк — 1 (Пойнт, Кучеров), 52:01 — 3:4. Чирелли — 1 (Пойнт, Кучеров), 58:22 — 4:4. Пойнт — 5 (Кучеров), 65:12 — 5:4.

Вратари: Василевский (58:07 — 58:22) — Корписало

Штраф: 14 — 2.

Броски: 25 (7+8+7+3) — 41 (10+24+6+1).

Наши: Кучеров (20.18/2/+2), Сергачев (19.51/0/+1) — Гавриков (18.57/4/-2).

19 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 4-1