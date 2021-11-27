«Тампа» переиграла «Сиэтл». Василевский отразил 17 бросков

«Тампа» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Лайтнинг» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 17 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Тампа» идет на 6-й строчке в Восточной конференции. «Сиэтл» остается на 15-м месте в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Белльмар — 1 (Перри, Хедман), 2:52 — 1:0. Колтон — 2 (Рутта, Катчук), 20:31 — 2:0. Стэмкос — 11 (Палат), 51:32 — 3:0.

Вратари: Василевский — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (13+5+8) — 17 (7+7+3).

Наши: Сергачев (19.27/0/0) — -.

27 ноября. Тампа. Amalie Arena.