Две передачи Кучерова помогли «Тампе» выиграть серию у «Флориды»
05:39
«Тампа» обыграла «Флориду» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ (4:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4-2.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Защитник Михаил Сергачев набрал 1 (0+1) очко.
Голкипер Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
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