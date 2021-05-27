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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» выиграть серию у «Флориды»

05:39
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«Тампа» обыграла «Флориду» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ (4:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Защитник Михаил Сергачев набрал 1 (0+1) очко.

Голкипер Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

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