«Тампа-Бэй» будет играть без зрителей из-за коронавируса

Стартовый матч «Тампы-Бэй» на своем льду в новом сезоне против «Чикаго» состоится без зрителей из-за угрозы коронавируса, сообщается на официальном сайте НХЛ. Болельщики не смогут посещать матчи минимум до 5 февраля.

К такому решению руководство клуба пришло из-за большого роста числа зараженных коронавирусом. Ранее чемпион НХЛ планировал допустить к своим играм ограниченное количество фанатов (примерно 3800).

Матч «Тампа-Бэй» — «Чикаго» запланирован на 14 января.