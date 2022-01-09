Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида до двух очков

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от форвардов «Эдмонтона» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Россиянин отличился результативной передачей в матче против «Миннесоты» (2:3 Б). Теперь на счету Овечкина 51 (24+27) очко, он занимает третье место в таблице лучших бомбардиров сезона. У Драйзайтля и Макдэвида по 53 очка, немец лидирует благодаря большему количеству заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 53 очка (26+27)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 очка (19+34)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 51 очко (24+27)

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 46 очков (13+33)

5. Назем Кадри («Колорадо») — 44 очка (12+32)