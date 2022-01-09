«Рейнджерс» без Панарина обыграли «Анахайм», Георгиев отразил 13 бросков

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе команды из Нью-Йорка дублем отличился Райан Линдгрен, по одному голу забили Мика Зибанежад и Джарред Тинорди. Единственную шайбу «Анахайма» забросил Исак Лундестрем.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил матч, он находится в ковид-протоколе. Вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 13 из 14 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Лундестрем — 8 (Терри), 31:05 — 1:0. Зибанежад — 12 (Какко, Труба), 34:00 — 1:1. Тинорди — 1 (Руни, Хытил), 41:46 — 1:2. Линдгрен — 3 (Фокс, Бэррон), 50:02 — 1:3. Линдгрен — 4 (п.в., Гудроу), 59:29 — 1:4.

Вратари: Столарз (35:43 — 35:44, 57:28 — 59:29) — Георгиев (6:30 — 6:43).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 14 (7+4+3) — 40 (12+8+20).

9 января. Анахайм. Honda Center. 15146 зрителей.