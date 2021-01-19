Свечников признан первой звездой матча «Нэшвилл» — «Каролина»
07:37
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина» (2:4). Первой звездой встречи стал российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, отметившийся голом и голевой передачей.
Второй звездой признан нападающий «Предаторз» Виктор Арвидссон, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку его одноклубник Филип Форсберг, забросивший одну шайбу.
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