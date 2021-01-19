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Свечников признан первой звездой матча «Нэшвилл» — «Каролина»

07:37
19 января. Андрей Свечников радуется голу. Фото nhl.com
19 января. Андрей Свечников радуется голу. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина» (2:4). Первой звездой встречи стал российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, отметившийся голом и голевой передачей.

Второй звездой признан нападающий «Предаторз» Виктор Арвидссон, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку его одноклубник Филип Форсберг, забросивший одну шайбу.

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