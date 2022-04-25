Стэмкос стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос был выбран первой звездой прошедшей игровой недели НХЛ. В четырех матчах он набрал 13 (4+9) чков.

Второй звездой выбран нападающий Кевин Фиала. Швейцарец набрал 11 (4+7) очков в четырех встречах.

Третьей звездой назван голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик. Американский вратарь выиграл все три матча, отражая 94 процента бросков и пропуская в среднем 1,33 гола за игру.