Экс-тренер сборной России назвал Тарасенко джентльменом хоккея
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на включение российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в список претендентов на награду «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ.
«Тарасенко достоин этой награды. Он действительно проявляет все компоненты, по которым назначается премия. Его фамилия звучит в списке номинантов, это заслуживает уважения. Тарасенко желаю всего самого доброго в хоккейной карьере. Я знаю Володю по сборной. Он запомнился человеком, который предан хоккею. Могу назвать его джентльменом хоккея. Травмы немножко его замучали. Но если эта награда будет вручена ему, то он точно достойный кандидат», — сказал Плющев «СЭ».
В число номинантов вошли по одному игроку каждой из 32 команд лиги. В этот список, к примеру, попали Райан Гецлаф («Анахайм»), Кэри Прайс («Монреаль»), Здено Хара («Айлендерс»), Джек Айкел («Вегас») и Никлас Бэкстрем («Вашингтон»).
Отметим, что представитель России никогда не получал этот индивидуальный приз.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|112
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|80
|45
|35
|101
|4
|Вашингтон
|79
|44
|35
|100
|5
|Айлендерс
|79
|35
|44
|80
|6
|Коламбус
|79
|36
|43
|79
|7
|Нью-Джерси
|79
|27
|52
|62
|8
|Филадельфия
|79
|25
|54
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|79
|57
|22
|120
|2
|Торонто
|80
|52
|28
|111
|3
|Тампа-Бэй
|79
|49
|30
|106
|4
|Бостон
|79
|49
|30
|103
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|80
|31
|49
|72
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|55
|24
|116
|2
|Миннесота
|79
|51
|28
|109
|3
|Сент-Луис
|80
|49
|31
|109
|4
|Нэшвилл
|79
|44
|35
|94
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|79
|46
|33
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|79
|42
|37
|90
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|79
|32
|47
|76
|7
|Анахайм
|80
|30
|50
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|25.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|3 : 5
|25.04
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|4 : 8
|25.04
|02:00
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 4 Б
|25.04
|02:00
|
Виннипег – Колорадо
|4 : 1
|25.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 5 ОТ
|25.04
|03:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|3 : 6
|25.04
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|4 : 5 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|118
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|79
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19