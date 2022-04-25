Экс-тренер сборной России назвал Тарасенко джентльменом хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на включение российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в список претендентов на награду «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ.

«Тарасенко достоин этой награды. Он действительно проявляет все компоненты, по которым назначается премия. Его фамилия звучит в списке номинантов, это заслуживает уважения. Тарасенко желаю всего самого доброго в хоккейной карьере. Я знаю Володю по сборной. Он запомнился человеком, который предан хоккею. Могу назвать его джентльменом хоккея. Травмы немножко его замучали. Но если эта награда будет вручена ему, то он точно достойный кандидат», — сказал Плющев «СЭ».

В число номинантов вошли по одному игроку каждой из 32 команд лиги. В этот список, к примеру, попали Райан Гецлаф («Анахайм»), Кэри Прайс («Монреаль»), Здено Хара («Айлендерс»), Джек Айкел («Вегас») и Никлас Бэкстрем («Вашингтон»).

Отметим, что представитель России никогда не получал этот индивидуальный приз.