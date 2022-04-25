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Экс-тренер сборной России назвал Тарасенко джентльменом хоккея

Экс-тренер сборной России Плющев назвал Тарасенко джентльменом хоккея
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на включение российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в список претендентов на награду «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ.

«Тарасенко достоин этой награды. Он действительно проявляет все компоненты, по которым назначается премия. Его фамилия звучит в списке номинантов, это заслуживает уважения. Тарасенко желаю всего самого доброго в хоккейной карьере. Я знаю Володю по сборной. Он запомнился человеком, который предан хоккею. Могу назвать его джентльменом хоккея. Травмы немножко его замучали. Но если эта награда будет вручена ему, то он точно достойный кандидат», — сказал Плющев «СЭ».

В число номинантов вошли по одному игроку каждой из 32 команд лиги. В этот список, к примеру, попали Райан Гецлаф («Анахайм»), Кэри Прайс («Монреаль»), Здено Хара («Айлендерс»), Джек Айкел («Вегас») и Никлас Бэкстрем («Вашингтон»).

Отметим, что представитель России никогда не получал этот индивидуальный приз.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Сент-Луис Блюз
Владимир Плющев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 79 25 54 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
15.04
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29.04
30.04
25.04 02:00
Монреаль – Бостон
 3 : 5
25.04 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 4 : 8
25.04 02:00
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 Б
25.04 02:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 1
25.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 4 : 5 ОТ
25.04 03:30
Анахайм – Сент-Луис
 3 : 6
25.04 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 4 : 5 Б
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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