Стэмкос о 500-й шайбе в НХЛ: «Сделать это во время победы — просто вишенка на торте»

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от победы над «Ванкувером» (5:2), а также о 500-й заброшенной шайбе в НХЛ.

«Это интересный опыт, когда у вас есть такой момент в карьере, и вы можете отпраздновать его со своими товарищами по команде, которые искренне взволнованы, как и ты. Я благодарен им. Делать это во время победы, когда у всех хорошее настроение, — это просто вишенка на торте», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Стэмкос в матче с «Ванкувером» оформил хет-трик. Первая шайба стала 500-й в НХЛ. Стэмкос является третьим действующим игроком лиги с таким показателем после Александра Овечкина (810) и Сидни Кросби (538).

Также Стэмкос стал 23-м, кто сделал это за одну команду, и 18-м, кто забил 500 голов и набрал 1000 очков менее чем в 1000 матчах (965).