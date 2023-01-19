Стэмкос о 500-й шайбе в НХЛ: «Сделать это во время победы — просто вишенка на торте»
Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от победы над «Ванкувером» (5:2), а также о 500-й заброшенной шайбе в НХЛ.
«Это интересный опыт, когда у вас есть такой момент в карьере, и вы можете отпраздновать его со своими товарищами по команде, которые искренне взволнованы, как и ты. Я благодарен им. Делать это во время победы, когда у всех хорошее настроение, — это просто вишенка на торте», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
Стэмкос в матче с «Ванкувером» оформил хет-трик. Первая шайба стала 500-й в НХЛ. Стэмкос является третьим действующим игроком лиги с таким показателем после Александра Овечкина (810) и Сидни Кросби (538).
Также Стэмкос стал 23-м, кто сделал это за одну команду, и 18-м, кто забил 500 голов и набрал 1000 очков менее чем в 1000 матчах (965).
|19.01
|03:00
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Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|19.01
|03:30
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Айлендерс – Бостон
|1 : 4
|19.01
|05:30
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Калгари – Колорадо
|1 : 4
|19.01
|06:00
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Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 5
|19.01
|06:00
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Сан-Хосе – Даллас
|5 : 3