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Сегодня, 10:30

Дер-Аргучинцев сделал два результативных паса в матче за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвилль» со счетом 6:5 Б.

Форвард фарм-клуба «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев сделал две результативные передачи, форвард фарм-клуба «Оттава» Егор Соколов не реализовал буллит.

В текущем сезоне Дер-Аргучинцев провел 34 матча в АХЛ, в которых набрал 31 (8+23) очко.

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Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Сиэтл 44 26 18 56
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4 Эдмонтон 46 25 21 53
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8 Анахайм 45 12 33 29
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Оттава – Питтсбург
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19.01 03:30
Айлендерс – Бостон
 1 : 4
19.01 05:30
Калгари – Колорадо
 1 : 4
19.01 06:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
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Сан-Хосе – Даллас
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 64
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

43 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 18 2.24
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