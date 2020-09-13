Sportsnet: «Флорида» рассматривала кандидатуру олимпийской чемпионки Руджеро на пост генменеджера

«Флорида» рассматривала кандидатуру экс-хоккеистки Анджелы Руджеро на пост генменеджера клуба, сообщает Sportsnet.

Руджеро — олимпийская чемпионка, в 2015 году она была введена в Зал хоккейной славы.

По информации исайдера Эллиотта Фридмана, она попросила дать ей несколько дней, чтобы рассмотреть возможность участия в собеседовании.

К тому времени, когда она согласилась, «Флорида» уже приняла решение нанять Билла Зито.