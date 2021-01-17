Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца выставлен на драфт отказов. Клуб пошел на изменения в составе после того, как травму колена получил форвард Ник Робертсон, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

37-летний Спецца успел провести в нынешнем сезоне 3 матча и отметился 1 результативной передачей.

В прошлом сезоне в регулярном чемпионате на счету Спеццы 58 матчей, в которых он набрал 25 (9+16) очков.

Также на уэйвер выставлен голкипер «Кленовых листьев» Аарон Делл.