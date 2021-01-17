Спецца выставлен на драфт отказов
20:06
Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца выставлен на драфт отказов. Клуб пошел на изменения в составе после того, как травму колена получил форвард Ник Робертсон, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
37-летний Спецца успел провести в нынешнем сезоне 3 матча и отметился 1 результативной передачей.
В прошлом сезоне в регулярном чемпионате на счету Спеццы 58 матчей, в которых он набрал 25 (9+16) очков.
Также на уэйвер выставлен голкипер «Кленовых листьев» Аарон Делл.
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