Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:13

«Даллас» в овертайме победил «Детройт», Радулов не забивает 25 матчей подряд

Роман Шишов
Корреспондент

«Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Детройт» со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Роопе Хинтц.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов, пропустивший пять матчей из-за ковида, очков не набрал.

Безголевая серия 35-летнего форварда продлилась до 25 игр. Последний раз он забивал 28 октября — «Вегасу» (2:3 ОТ).

Всего в 31 матче сезона на счету нападающего 12 (1+11) очков.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и форвард «Детройта» Владислав Наместников также очков не набрали.

«Даллас» занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Детройт» — девятый на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Сутер — 3 (Хейсканен, Сегин), 12:03 — 0:1. Фаббри — 11 (Бертуцци), 12:26 — 1:1. Кивиранта — 1 (Хейсканен, Линделл), 25:50 — 1:2. Сутер — 9 (Бертуцци, Гронек), 27:34 — 2:2. Ларкин — 19, 29:16 — 3:2. Линделл — 3 (Павелски, Робертсон), 38:47 — 3:3. Бертуцци — 19 (бол., Раймонд, Зайдер), 53:46 — 4:3. Робертсон — 16 (Павелски, Хинтц), 58:57 — 4:4. Хинтц — 17 (бол., Павелски, Клингберг), 62:51 — 4:5.

Вратари: Неделькович (1:33 — 2:19, 62:51) — Холтби (58:28 — 58:57, 62:51).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (11+9+7+1) — 32 (10+10+7+5).

Наши: Наместников (17.46/0/0) — Гурьянов (14.46/2/-1), Радулов (15.26/3/+1).

22 января. Детройт. Little Caesars Arena. 18522 зрителя.

Александр Радулов
ХК Даллас Старз
ХК Детройт Ред Уингз
1
0
Читайте также
«Мой кумир — Туктамышева!» Фигуристка из Индии хочет к Тутберидзе
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айлендерс» переиграли «Аризону». Сорокин стал третьей звездой матча

Сорокин признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Аризона»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 4 : 5 ОТ
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости