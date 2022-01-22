«Даллас» в овертайме победил «Детройт», Радулов не забивает 25 матчей подряд

«Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Детройт» со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Роопе Хинтц.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов, пропустивший пять матчей из-за ковида, очков не набрал.

Безголевая серия 35-летнего форварда продлилась до 25 игр. Последний раз он забивал 28 октября — «Вегасу» (2:3 ОТ).

Всего в 31 матче сезона на счету нападающего 12 (1+11) очков.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и форвард «Детройта» Владислав Наместников также очков не набрали.

«Даллас» занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Детройт» — девятый на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Сутер — 3 (Хейсканен, Сегин), 12:03 — 0:1. Фаббри — 11 (Бертуцци), 12:26 — 1:1. Кивиранта — 1 (Хейсканен, Линделл), 25:50 — 1:2. Сутер — 9 (Бертуцци, Гронек), 27:34 — 2:2. Ларкин — 19, 29:16 — 3:2. Линделл — 3 (Павелски, Робертсон), 38:47 — 3:3. Бертуцци — 19 (бол., Раймонд, Зайдер), 53:46 — 4:3. Робертсон — 16 (Павелски, Хинтц), 58:57 — 4:4. Хинтц — 17 (бол., Павелски, Клингберг), 62:51 — 4:5.

Вратари: Неделькович (1:33 — 2:19, 62:51) — Холтби (58:28 — 58:57, 62:51).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (11+9+7+1) — 32 (10+10+7+5).

Наши: Наместников (17.46/0/0) — Гурьянов (14.46/2/-1), Радулов (15.26/3/+1).

22 января. Детройт. Little Caesars Arena. 18522 зрителя.