«Даллас» в овертайме победил «Детройт», Радулов не забивает 25 матчей подряд
«Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Детройт» со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Роопе Хинтц.
Российский нападающий «Старз» Александр Радулов, пропустивший пять матчей из-за ковида, очков не набрал.
Безголевая серия 35-летнего форварда продлилась до 25 игр. Последний раз он забивал 28 октября — «Вегасу» (2:3 ОТ).
Всего в 31 матче сезона на счету нападающего 12 (1+11) очков.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и форвард «Детройта» Владислав Наместников также очков не набрали.
«Даллас» занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Детройт» — девятый на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Даллас» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Сутер — 3 (Хейсканен, Сегин), 12:03 — 0:1. Фаббри — 11 (Бертуцци), 12:26 — 1:1. Кивиранта — 1 (Хейсканен, Линделл), 25:50 — 1:2. Сутер — 9 (Бертуцци, Гронек), 27:34 — 2:2. Ларкин — 19, 29:16 — 3:2. Линделл — 3 (Павелски, Робертсон), 38:47 — 3:3. Бертуцци — 19 (бол., Раймонд, Зайдер), 53:46 — 4:3. Робертсон — 16 (Павелски, Хинтц), 58:57 — 4:4. Хинтц — 17 (бол., Павелски, Клингберг), 62:51 — 4:5.
Вратари: Неделькович (1:33 — 2:19, 62:51) — Холтби (58:28 — 58:57, 62:51).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 28 (11+9+7+1) — 32 (10+10+7+5).
Наши: Наместников (17.46/0/0) — Гурьянов (14.46/2/-1), Радулов (15.26/3/+1).
22 января. Детройт. Little Caesars Arena. 18522 зрителя.
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|15
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|В
|П
|О
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|51
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|23
|14
|48
|5
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|Центральный дивизион
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|П
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|27
|11
|57
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|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
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|38
|20
|18
|42
|6
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|36
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|19
|40
|7
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|39
|15
|24
|36
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|10
|29
|24
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|И
|В
|П
|О
|1
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|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
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|21
|20
|44
|5
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|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
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|39
|12
|27
|28
|22.01
|03:00
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Каролина – Рейнджерс
|6 : 3
|22.01
|03:00
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Коламбус – Питтсбург
|2 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|4 : 0
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|4 : 5 ОТ
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|И
|О
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Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|40
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|41
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
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