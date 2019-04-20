Сможет ли Кучеров набрать 150 очков? Отвечает Василевский

24-летний вратарь "Тампы" и сборной России Андрей Василевский, который в мае в составе сборной России примет участие в ЧМ-2019, дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

– Во время нашей январской беседы в дни Матча звезд в Сан-Хосе вы сказали мне, что Кучеров сильнее Макдэвида и обязательно побьет рекорд Могильного: "Куда он денется?" Все удивились, а дальше все так и произошло. Может Никита, по-вашему, набирать еще больше очков?

– А почему нет? Ник – очень рабочий парень. Все время ставит перед собой высокие задачи. Поэтому то, что он сделал в этом сезоне, – не предел. Тем более, как вы видите, в сезоне была очень высокая результативность, – давно такого не было, чтобы несколько игроков (шестеро, – Прим. И.Р.) больше 100 очков набрали.

Это связано и с новыми правилами, которые давно не на стороне вратарей. Очень много голов залетело в этом году, когда люди просто проезжали и чуть ли не били голкиперов. Шайба влетала в ворота, а судья ничего не говорил. Мне кажется, Ник с его талантом, работой над собой и этими новыми правилами сможет набрать больше, чем в этом сезоне.

– Даже 150?

– Может, и столько. Лига делает все, чтобы было больше голов. Поэтому сейчас вратарям очень тяжко приходится. И придется еще сложнее в будущем. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Василевского