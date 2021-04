В «Калгари» отказались от утренней тренировки из-за коронавируса у одного из игроков

«Калгари» отказался от утренней тренировки 23 апреля из-за коронавируса, выявлено у одного из хоккеистов команды, сообщает иинсайдер Эрик Фрэнсис на своей странице в Twitter.

По данным источника, зараженный хоккеист уже находится на самоизоляции, а в клубе решили предостеречься от новых заражений.

Свой следующий матч «Флэймс» проведут этой ночью против «Монреаля».

The Calgary Flames will not hold a morning skate today as a precaution due to one positive player test from yesterday's COVID-19 testing. The player is in isolation and all other staff/players have tested negative.



Tonight's game with the Montreal Canadiens is at 7