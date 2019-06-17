Скотти Боумэн – о Русской Пятерке: "В "Детройте" никто не понимал, как русским это удается"

Бывший главный тренер "Детройта" Скотти Боумэн в интервью "СЭ" рассказал о знаменитой "русской пятерке", которая состояла из Владимира Константинова, Вячеслава Фетисова, Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова​.

– Когда вы приобретали Ларионова, уже знали, что поставите его вместе с остальными россиянами?

– Да. Это была последняя часть задуманного паззла. У меня не могло выйти из головы, как он нас обыграл чуть ли не в одиночку. Я знал, как хорош он был.

– Как команда отреагировала на ваше решение создать Русскую Пятерку?

– У парней была уверенность, что все будет нормально. Во-первых, они знали Федорова, Козлова и Константинова по уже достаточно многим годам игры за "Ред Уингз". А Игоря знали по постоянной игре против них. Наш капитан, Стиви Айзерман, очень хотел выиграть Кубок Стэнли. И ему были интересные любые ходы, которые могут к этому привести. Даже если никто не понимал, как русским это удается. Мой любимый момент, касающийся Русской Пятерки, – это когда однажды Фетисов ко мне подошел и спросил: "Как у нас получается?" Я ответил: "Великолепно. Не знаю, как вы все это делаете, – но продолжайте!"

– Помните, как Русская Пятерка пригласила всю команду на всю ночь в русский ресторан в Лос-Анджелесе незадолго до плей-офф, в марте 1997-го? Айзерман говорил, что это был важный шаг к первому Кубку Стэнли, команда во время той вечеринки сплотилась еще сильнее, чем прежде.

– Конечно. Когда у тебя в команде есть группы ребят с разными культурами, надо быть осторожным. Я знал, как Русская Пятерка хороша, но хотел, чтобы она была едина с остальными игроками. Никаких запретов говорить в раздевалке на родном языке у нас не было, но они сами все прекрасно понимали и в присутствии других хоккеистов старались говорить только на английском.

В некоторых командах бывает ревность к таким группам со стороны части коллектива. У нас никакой ревности не было. В том числе и потому, что эти парни были так опытны, динамичны и искусны, в том числе в выстраивании человеческих отношений. Хотя признаюсь: то, что я русских с какого-то момента реже стал выставлять вместе, объяснялось еще и моим волнением – за то, чтобы все было в порядке в коллективе. После выигрыша Кубка в 97-м году Константинов попал в аварию, и пятерка в прежнем виде прекратила существование. (Игорь Рабинер)

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