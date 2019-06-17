Скотти Боумэн: "Федоров был в полном порядке как защитник, играя на уровне претендента на "Норрис Трофи"

Бывший главный тренер "Детройта" Скотти Боумэн в интервью "СЭ" рассказал о трехкратном чемпионе мира Сергее Федорове​, который будучи нападающим, получил опыт выступления на позиции защитника.

​– Федоров – другой тип игрока, нежели Александр Овечкин, более артистичный. Но не из тех, кто один раз выдаст спектакль, а потом на несколько игр пропадет! Когда я пришел в "Детройт", сразу обратил внимание, чем Сергей гораздо лучше действует в обороне, чем большинство русских форвардов. Он был хорош без шайбы. При этом обладал сильнейшим броском. В один вечер забил пять голов "Вашингтону" – как такое можно забыть!

Однажды у нас была пара-тройка травм в обороне. Я вызвал Федорова и сказал: "Сергей, что ты думаешь насчет того, чтобы попробовать сыграть в защите". У него всегда был высокий уровень ожиданий от самого себя, и он начал мяться: "Не знаю, это совсем другая игра". – "Смотри. Тогда ты получишь 24 минуты. И больше не будешь волноваться о том, что у тебя 18-19. И еще ты будешь в паре с Лидстремом".

А он очень любил Лидстрема, ему нравилось играть с ним и они были друзьями. Никлас – очень приятный человек, к тому же они с Федоровым делили гостиничный номер все время, что я был в "Ред Уингз". Все эти аргументы сработали. Они с Лидстремом были двумя лучшими защитниками в команде. Каждый из них был настолько хорош, что через какое-то время я их развел, чтобы они выступали с разными партнерами и делали тех сильнее.

Сергей играл в защите около шести недель, поскольку травмы у парней были серьезными. Он продолжал набирать очки – пусть и не столько, сколько обычно. Но его катание позволяло ему часто появляться у чужих ворот без ущерба для своих. Да, мы нуждались в нем как в нападающем, когда в обороне был полный комплект. Но Федоров был в полном порядке как защитник, играя на уровне претендента на "Норрис Трофи"!

Как-то спустя много лет мы разговаривали с Уэйном Гретцки, уже завершившим карьеру. Он всегда считал Федорова одним из лучших хоккеистов лиги. И тогда сказал: "Это потрясающе, как он смог играть в защите. Знаю, что у меня так никогда бы не получилось. Я не умею так кататься". Может, только Горди Хоу смог бы сделать то же самое.

Кстати, при формировании Русской Пятерки самая большая сложность была как раз с Федоровым. Проблема заключалась в том, что он хотел играть в центре – но не переводить же на фланг Ларионова! Сергей спрашивал: "Как это будет работать?"

Я пошел к Игорю. И сказал: "Федоров хорош на вбрасываниях, лучше тебя – потому что крупнее". Он ответил: "Не вопрос, пусть он на них выходит. А я буду играть в центре на своей половине поля". Поэтому, когда Русская Пятерка выходила в полном составе, Федоров был на вбрасываниях, а когда было необходимо, они менялись местами. (Игорь Рабинер)

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