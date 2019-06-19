Сидни Кросби: "У "Питтсбурга" будут перемены, но они были и когда мы выигрывали Кубок Стэнли"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул, что понимает неизбежность изменений в составе. "Пингвинз" вылетели в первом раунде Кубка Стэнли-2019, уступив "Айлендерс" 0-4.

- Мы верим в нашу команду, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Очевидно, будут перемены, но они были даже когда мы выигрывали Кубок Стэнли. Так устроена игра, и мы это понимаем.

Тяжело слышать о возможном уходе парней, которые защищают цвета команды на протяжении долгого времени. Нелегко читать все эти слухи, но мы должны быть профессионалами в этмо вопросе.