Защитник «Вегаса» Теодор: «Пытались не реагировать на провокации игроков «Флориды»

Защитник «Вегаса» Ши Теодор заявил, что его команда не реагировала на провокации игроков «Флориды» в первом матче финала Кубка Стэнли (5:2).

В матче между командами было большое количество стычек.

«Это именно то, чего мы ожидали от соперника. Именно так они хотели играть. Мы просто пытались не реагировать на провокации», — цитирует Теодора пресс-служба НХЛ.

Второй матч серии состоится в Парадайсе 6 июня.