Шестеркин установил новые клубные рекорды «Рейнджерс»

«Виннипег» на своем льду уступил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин во второй встрече подряд отразил 42 броска из 43.

В семи дебютных матчах в лиге Шестеркин отразил 255 бросков, что является рекордом для клуба. Подобная статистика отслеживается с сезона-1955/56.

Также он стал первым вратарем в истории «синерубашечников», одержавшим шесть побед в семи матчах за клуб.

Игорь начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга. Однако во втором периоде он вернулся в ворота.