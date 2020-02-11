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Шестеркин сыграет против «Виннипега». Для вратаря это первая выездная игра в лиге

03:05
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин выйдет с первых минут на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом», который состоится завтра, 12 февраля. Для россиянина это будет первая выездная игра в лиге.

Шестеркин выиграл 5 из 6 дебютных матчей в лиге. Ранее главный тренер команду Дэвид Куинн косвенно подтвердил, что Шестеркин будет основным вратарем.

В среднем за матч Шестеркин пропускает 2,34 шайбы, отражая 93,3% бросков.

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