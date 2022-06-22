Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи», сообщает официальный сайт НХЛ.

В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.