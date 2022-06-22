Вратарь «Аризоны» Иван Просветов рассказал о жизни в США.

«Весной я по окончании сезона уехал в Россию. Это было 4 мая. Что видел на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за 50 долларов, то сейчас это стоит уже порядка 80, то есть ощущается. Раньше галлон стоил 3 долларов, а сейчас 5 или 4 с чем-то. Но цены выросли и в России. Я вот был прошлым летом, было все намного дешевле — и продукты, и топливо. Я слежу за политикой, некоторые вещи понимаю», — приводит слова Просветова «Известия».

В минувшем сезоне 23-летний россиянин провел 3 матча, в которых пропустил 13 шайб при 87,5 процента отраженных бросков.