Шестеркина выбрали первым в голосовании на «Везина Трофи» 29 из 32 опрошенных

Стали известны результаты голосования за претендентов на «Везина Трофи».

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, ставший в итоге лучшим вратарем регулярного чемпионата, получил 29 из 32 голосов, которые выбрали его первым номером. Также трое опрошенных поставили 26-летнего россиянина на второе место. В итоге Шестеркин получил 154 балла.

По одному из опрошенных поставили на первое место Андрея Василевского («Тампа») и Фредерика Андерсена («Каролина»). В голосовании принимают участие члены Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.