Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:46

Шестеркин о своем незабитом голе: «Может быть, в следующий раз будет удачный отскок»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флоридой» (2:6).

«Мы провели умную игру. Я видел все броски. Моя попытка забить гол? До этого удара я чувствовал, что у меня будет шанс, но Райан Линдгрен сказал мне, что я не смогу забить раньше него. Может быть, в следующий раз будет удачный отскок», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

За 6 минут до конца встречи при счете 5:2 тренерский штаб «Пантерз» заменил голкипера на полевого игрока. На 55-й минуте вратарь хозяев Игорь Шестеркин едва не поразил пустые ворота, однако шайба прошла рядом со штангой.

В прошлом сезоне Шестеркин уже пробовал забить в пустые ворота.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Швеция возобновила прием документов на визы для россиян
Источник в Пентагоне признал большие потери в войсках Украины
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таварес: «Честно говоря, я не ожидал этого результативного паса от Самсонова»

Марченко повторил уникальное результативное достижение в НХЛ 97-летней давности
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Баффало 46 24 22 51
5 Флорида 49 23 26 51
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 49 28 21 64
2 Виннипег 48 31 17 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 00:00
Торонто – Айлендерс
5 : 2
24.01 03:00
Рейнджерс – Флорида
 6 : 2
24.01 04:30
Даллас – Баффало
 2 : 3 ОТ
24.01 05:30
Калгари – Коламбус
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 49 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 21 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 36 2.22
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости