Шестеркин был близок к голу в пустые ворота в матче с «Флоридой»
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Флориду» (6:2).
За 6 минут до конца встречи при счете 5:2 тренерский штаб «Пантерз» заменил голкипера на полевого игрока. На 55-й минуте вратарь хозяев Игорь Шестеркин едва не поразил пустые ворота, однако шайба прошла рядом со штангой.
В прошлом сезоне Шестеркин уже пробовал забить в пустые ворота.
SO CLOSE YET SO FAR ? pic.twitter.com/tagDtpxSuH— NHL (@NHL) January 24, 2023
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|
Торонто – Айлендерс
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Даллас – Баффало
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