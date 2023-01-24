Шестеркин был близок к голу в пустые ворота в матче с «Флоридой»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Флориду» (6:2).

За 6 минут до конца встречи при счете 5:2 тренерский штаб «Пантерз» заменил голкипера на полевого игрока. На 55-й минуте вратарь хозяев Игорь Шестеркин едва не поразил пустые ворота, однако шайба прошла рядом со штангой.

В прошлом сезоне Шестеркин уже пробовал забить в пустые ворота.