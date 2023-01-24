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Сегодня, 06:01

Шестеркин был близок к голу в пустые ворота в матче с «Флоридой»

Сергей Разин
корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Флориду» (6:2).

За 6 минут до конца встречи при счете 5:2 тренерский штаб «Пантерз» заменил голкипера на полевого игрока. На 55-й минуте вратарь хозяев Игорь Шестеркин едва не поразил пустые ворота, однако шайба прошла рядом со штангой.

В прошлом сезоне Шестеркин уже пробовал забить в пустые ворота.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 46 14 32 30
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1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 49 23 26 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 63
2 Даллас 48 28 20 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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Торонто – Айлендерс
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
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Бостон

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Илья Самсонов

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