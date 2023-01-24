Таварес: «Честно говоря, я не ожидал этого результативного паса от Самсонова»

Форвард «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о результативном пасе голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:2).

«Честно говоря, я не ожидал этого паса от Самсонова. Я был счастлив, что успел вернуться в зону, потому что он быстро отправил шайбу. Он проделывал такое пару раз в этом сезоне, его способность проделать такое великолепна», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Самсонов сделал вторую голевую передачу в НХЛ. В первый раз ему это удалось в сезоне-2020/21, тогда он выступал за «Вашингтон».