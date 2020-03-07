Шестеркин готов сыграть впервые после аварии

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о возвращении вратаря Игоря Шестеркина.

24-летний россиянин пропустил шесть матчей из-за автомобильной аварии, в которой сломал ребро. В текущем сезоне он провел 10 матчей, в его активе 94 процента отраженных бросков.

— Он хорошо выглядел на тренировке, — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ. — Есть шанс, что он выйдет на игру с «Нью-Джерси».

Встреча пройдет 8 марта в Нью-Йорке и начнется в 3:00 мск.