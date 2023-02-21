Шайфли повторил рекорд результативности Ковальчука в истории «Атланты» и «Виннипега»

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1).

Канадец в десятый раз в сезоне забросил как минимум две шайбы в одной игре, он повторил рекорд клуба. Ранее такого показателя достигали Дэни Хитли (сезон-2002/03), Илья Ковальчук (2005/06) и Мариан Хосса (2006/07).

«Атланта» была создана в 1999 году, в 2011 году клуб переехал в Виннипег и сменил название.