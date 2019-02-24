Шайба Кузнецова принесла "Вашингтону" победу над "Рейнджерс", Овечкин прервал 5-матчевую голевую серию

"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в регулярном чемпионате НХЛ - 6:5. Победную шайбу в овертайме провел российский нападающий Евгений Кузнецов с передач соотечественников Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. Овечкин не смог забить и прервал пятиматчевую голевую серию.

В составе нью-йоркского клуба гол забил еще один россиянин Владислав Наместников. Также в игре принял участие Павел Бучневич, не набравший очков за результативность.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Рейнджерс" - 6:5 ОТ (2:1, 1:1, 2:3, 1:0)

Голы: Крайдер - 26 (Веси, Зибанежад), 0:21 - 0:1. Бэкстрем - 14 (Карлсон, Оши), 18:42 - 1:1. Кемпны - 6 (Коннолли, Бураковски), 19:03 - 2:1. Уилсон - 17 (бол., Врана, Эллер), 25:09 - 3:1. Шей - 5 (Брикли, Андерссон), 38:18 - 3:2. Веси - 15, 40:21 - 3:3. Дауд - 6 (Бойд, Орпик), 42:25 - 4:3. Бэкстрем - 15, 43:01 - 5:3. Наместников - 8 (бол., Пионк, Дианджело), 46:01 - 5:4. Шей - 6 (Шаттенкирк, Зибанежад), 59:29 - 5:5. Кузнецов - 16 (Овечкин, Орлов), 64:20 - 6:5.

Вратари: Копли - Лундквист (58:45 - 59:29).

Штраф: 21 - 19.

Броски: 35 (7+13+12+3) - 31 (7+13+10+1).

Наши: Кузнецов (19.12/1/-1), Овечкин (19.56/3/-1), Орлов (22.09/0/0) - Бучневич (15.07/2/-1), Наместников (20.21/1/0).

24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.