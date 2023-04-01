Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:02

Фарм-клуб «Сент-Луиса» одержал третью победу подряд. Саморуков забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Спрингфилд Тандербердс» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2 ОТ. Фарм-клуб «Сент-Луиса» одержал третью победу подряд.

В составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Саморуков. Для него это 3-й гол в нынешнем сезоне.

«Спрингфилд» идет на 3-й строчке в Атлантическом дивизионе, а «Шарлотт» — на 4-м. У обеих команд по 77 очков.

Дмитрий Саморуков
Хоккей
1
0
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Баффало» в овертайме обыграл «Рейнджерс»

Две голевые передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Детройт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 47 27 103
2 Нью-Джерси 75 47 28 102
3 Рейнджерс 76 44 32 99
4 Айлендерс 76 39 37 87
5 Питтсбург 75 37 38 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 74 29 45 71
8 Коламбус 74 23 51 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 58 17 121
2 Торонто 74 44 30 98
3 Тампа-Бэй 76 44 32 94
4 Флорида 76 38 38 83
5 Баффало 74 36 38 79
6 Оттава 75 37 38 79
7 Детройт 75 33 42 75
8 Монреаль 76 30 46 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Колорадо 74 44 30 94
3 Даллас 74 40 34 94
4 Виннипег 76 42 34 87
5 Нэшвилл 74 37 37 82
6 Сент-Луис 75 35 40 76
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 75 24 51 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 75 46 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 97
3 Лос-Анджелес 75 43 32 96
4 Сиэтл 74 41 33 90
5 Калгари 75 34 41 83
6 Ванкувер 74 34 40 74
7 Сан-Хосе 75 21 54 57
8 Анахайм 75 23 52 56
Результаты / календарь
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
1.04 02:00
Баффало – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
1.04 03:00
Виннипег – Детройт
 6 : 2
1.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
1.04 05:30
Аризона – Даллас
 - : -
1.04 20:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
1.04 22:00
Питтсбург – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 144
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 117
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 104
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 61
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 75 53
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 74 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 46 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 35 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости