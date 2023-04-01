Фарм-клуб «Сент-Луиса» одержал третью победу подряд. Саморуков забросил одну шайбу

«Спрингфилд Тандербердс» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2 ОТ. Фарм-клуб «Сент-Луиса» одержал третью победу подряд.

В составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Саморуков. Для него это 3-й гол в нынешнем сезоне.

WHO DOESN'T LIKE A SAMORUKOV GOAL pic.twitter.com/QmRGPxovoq — Springfield Thunderbirds (@ThunderbirdsAHL) April 1, 2023

«Спрингфилд» идет на 3-й строчке в Атлантическом дивизионе, а «Шарлотт» — на 4-м. У обеих команд по 77 очков.