Сергей Немчинов: "Барбашев окажет существенную помощь "Сент-Луису" в 7-м матче финала Кубка Стэнли"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов в интервью "Известиям" отметил, что возвращение Ивана Барбашева​ на лед в седьмом матче финала плей-офф НХЛ поможет "Сент-Луису". Счет в серии между "Блюз" и "Бостоном" равный (3-3).

– Насколько важным будет возвращение в состав Ивана Барбашева, дисквалифицированного на шестой матч?

– Конечно, Барбашев – один из основных игроков "Сент-Луиса". Он очень хорошо выступает на протяжении всего сезона, включая плей-офф. Безусловно, его отсутствие создало сложности тренерскому штабу "Блюз". Нужно было сделать определенные перестановки. Может быть, это одна из причин такого крупного поражения в шестом матче. Но теперь Иван сможет играть и, думаю, окажет существенную помощь своей команде.

– Тарасенко не набирал очки в последних двух играх финала. Видите проблемы в его игре?

– Надо брать весь плей-офф и, в частности, всю финальную серию с "Бостоном". В нынешнем Кубке Стэнли Тарасенко играет просто здорово. Он – лидер команды. Показывает результативный хоккей. Ну, а то, что не набрал очки в последних двух встречах, не говорит об ухудшении его игры. Моменты у Владимира были, но пока не удается забить. Будем надеяться, что в предстоящем решающем матче он это сделает. Седьмая игра будет гораздо важнее.

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