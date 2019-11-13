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Сергей Бобровский: «Во Флориде новое жилье уже купили»

01:30
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал, что уже купили жилье во Флориде. Россиянин минувшим летом перебрался в «Пантерз».

— Жене нравится во Флориде?

— Да, сейчас, конечно, много дел вне хоккея, с адаптацией, с новым жильем. Но как только все сделаем, осядем — будет вообще шикарно.

— А дом в Коламбусе вы уже продали?

— Пока нет, в процессе. А во Флориде новое жилье уже купили. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Бобровского

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