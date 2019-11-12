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Сергей Бобровский — о споре Малкина и Панарина: «Все профессионалы, цели сборной превыше всего»

22:24

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал высказывания Евгения Малкина и Артемия Панарина. Ранее форвард «Питтсбурга» раскритиковал политические высказывания Панарина, но, по мнению Бобровского, это не должно привести к расколу в сборной.

— Евгений Малкин критически высказался об интервью Панарина про политику. Не стоит опасаться какого-то раскола в сборной России?

— Не знаю. Во-первых, здесь важна тренерская работа — сплотить команду. Во-вторых, все профессионалы, приезжают играть за сборную, цели страны превыше всего. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Бобровского — скоро в «СЭ»

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