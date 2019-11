Сергачев забросил вторую шайбу в сезоне. Видео

«Тампа-Бэй» принимает «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, середина второго периода). На 28-й минуте в составе хозяев отличился Михаил Сергачев, реализовавший большинство. Он забросил вторую шайбу в сезоне. Всего на его счету 12 (2+10) очков в 21 встрече.

POWER PLAY GOAL! ?



Mikhail Sergachev scores on a @TBLightning power play to tie the game! #GoBolts



