Сергачев получил звание мастера спорта России международного класса
14:54
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил звание мастера спорта России международного класса, сообщает пресс-служба «Нефтехимика».
«Наш воспитанник Михаил Сергачев получил звание мастера спорта России международного класса! Поздравляем Мишу!» — говорится в сообщении «Нефтехимика» в Instagram.
Звание хоккеисту было присвоено за бронзовую медаль чемпионата мира 2019 года в Братиславе.
Сергачев — воспитанник «Нефтехимика». В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 5 матчей в регулярного чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
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