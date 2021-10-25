Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил звание мастера спорта России международного класса, сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

«Наш воспитанник Михаил Сергачев получил звание мастера спорта России международного класса! Поздравляем Мишу!» — говорится в сообщении «Нефтехимика» в Instagram.

Звание хоккеисту было присвоено за бронзовую медаль чемпионата мира 2019 года в Братиславе.

Сергачев — воспитанник «Нефтехимика». В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 5 матчей в регулярного чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.