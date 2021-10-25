Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ.

Сорокин отразил 42 броска в матче с «Вегасом» (0:2), второй раз в сезоне записав на свой счет «сухарь».

Второй звездой дня назван защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, набравший 4 (1+3) очка во встрече с «Миннесотой» (5:2).

Первая звезда дня — нападающий «Детройта» Лукас Раймонд, оформивший хет-трик в игре с «Чикаго» (6:3).