Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ
11:10
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ.
Сорокин отразил 42 броска в матче с «Вегасом» (0:2), второй раз в сезоне записав на свой счет «сухарь».
Второй звездой дня назван защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, набравший 4 (1+3) очка во встрече с «Миннесотой» (5:2).
Первая звезда дня — нападающий «Детройта» Лукас Раймонд, оформивший хет-трик в игре с «Чикаго» (6:3).
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