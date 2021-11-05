Сергачев может получить дисквалификацию за удар в голову сопернику

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился жестким силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». В конце первого периода 23-летний россиянин плечом ударил в голову нападающего Митча Марнера.

Дисциплинарный комитет НХЛ изучит этот эпизод и даст ему оценку. Россиянин может получить дисквалификацию или штраф, сообщает пресс-служба организации.

Tampa Bay's Mikhail Sergachev will have a hearing today for an Illegal Check to the Head on Toronto's Mitchell Marner. — NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) November 5, 2021

После этого момента на льду началась массовая потасовка, в которой Сергачев не стал участвовать. Он получил 2 минуты штрафа.