Сергачев может получить дисквалификацию за удар в голову сопернику
16:26
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился жестким силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». В конце первого периода 23-летний россиянин плечом ударил в голову нападающего Митча Марнера.
Дисциплинарный комитет НХЛ изучит этот эпизод и даст ему оценку. Россиянин может получить дисквалификацию или штраф, сообщает пресс-служба организации.
После этого момента на льду началась массовая потасовка, в которой Сергачев не стал участвовать. Он получил 2 минуты штрафа.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю