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Сергачев может получить дисквалификацию за удар в голову сопернику

16:26
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Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился жестким силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». В конце первого периода 23-летний россиянин плечом ударил в голову нападающего Митча Марнера.

Дисциплинарный комитет НХЛ изучит этот эпизод и даст ему оценку. Россиянин может получить дисквалификацию или штраф, сообщает пресс-служба организации.

После этого момента на льду началась массовая потасовка, в которой Сергачев не стал участвовать. Он получил 2 минуты штрафа.

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Иван Шитик все материалы автора
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