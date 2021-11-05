Такого в карьере Овечкина еще не было никогда! Суперстарт русского снайпера в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:5 ОТ).

В текущем сезоне Овечкин набрал уже 18 (10+8) очков. На данный момент российский форвард занимает третье место в списке бомбардиров, уступая только дуэту лидеров «Эдмонтона» — Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду. 18 баллов в 10 стартовых встречах — новый личный рекорд Александра.

Более того, на данном отрезке он никогда не забрасывал больше 10 шайб (столько же было в сезонах — 2013/14 и 2017/18) и не делал больше восьми передач (столько же было в сезонах — 2009/10 и 2020/21).

Теперь на счету россиянина 1338 (740+598) баллов за результативность в чемпионатах НХЛ, и он делит 29-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги.

Россиянин забросил 740-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему идет 5-м среди лучших снайперов в истории лиги. 4-ю позицию в списке занимает Бретт Халл (741 гол).