Бобровский пропустит несколько дней из-за травмы

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский может пропустить несколько дней из-за травмы, сообщает сайт НХЛ со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера команды Эндрю Брюнетта.

По словам Брюнетта, у Бобровского небольшое растяжение, детали повреждения будут выяснены в результате медицинского обследования.

5 ноября в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ) российский голкипер получил травму верхней части тела и вынужден был покинуть лед. 33-летний вратарь отразил все 13 бросков по своим воротам и был заменен после первого периода.

Сергей Бобровский в нынешнем сезоне провел 7 матчей, отражая 94,8 процента бросков за игру.