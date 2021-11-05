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Бобровский пропустит несколько дней из-за травмы

13:56
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский может пропустить несколько дней из-за травмы, сообщает сайт НХЛ со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера команды Эндрю Брюнетта.

По словам Брюнетта, у Бобровского небольшое растяжение, детали повреждения будут выяснены в результате медицинского обследования.

5 ноября в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ) российский голкипер получил травму верхней части тела и вынужден был покинуть лед. 33-летний вратарь отразил все 13 бросков по своим воротам и был заменен после первого периода.

Сергей Бобровский в нынешнем сезоне провел 7 матчей, отражая 94,8 процента бросков за игру.

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