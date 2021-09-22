«Сент-Луис» заключил двухлетний контракт с Томасом

Форвард Роберт Томас подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на два года со средней годовой зарплатой в 2,8 млн долларов.

Томас был ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне форвард провел 33 матча в НХЛ, набрав 12 (3+9) очков.