Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сент-Луис» заключил двухлетний контракт с Томасом

07:23
Теги:

Форвард Роберт Томас подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на два года со средней годовой зарплатой в 2,8 млн долларов.

Томас был ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне форвард провел 33 матча в НХЛ, набрав 12 (3+9) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Настоящая цена четверного прыжка? Турсынбаева вошла в историю, но пожертвовала своей карьерой
«Дзюба мощно ответил Карпину». Реакция фанатов на отказ нападающего выступать за сборную России
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд