«Сент-Луис» заключил двухлетний контракт с Томасом
07:23
Форвард Роберт Томас подписал контракт с «Сент-Луисом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на два года со средней годовой зарплатой в 2,8 млн долларов.
Томас был ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне форвард провел 33 матча в НХЛ, набрав 12 (3+9) очков.
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