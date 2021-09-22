Капризов не получит бонус за подписание контракта с «Миннесотой»

Журналист The Athletic Майкл Руссо в Twitter раскрыл детали нового контракта нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой». Сегодня, 22 сентября, клуб объявил о подписании пятилетнего договора на 45 миллионов долларов.

По информации источника, 24-летний россиянин не получит подписного бонуса, так как его не предусматривает заключенное соглашение. В последние два года контракта будет действовать запрет на обмен хоккеиста.

As I've been reporting the past few weeks, #mnwild indeed got the contract done with no signing bonuses. Kaprizov received a full no-trade in Years 4 and 5.



Don't have the structure yet, but good bet deal is backloaded with lower salaries during high escrow Years 1/2 — Michael Russo (@RussoHockey) September 21, 2021

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.