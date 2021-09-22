Капризов не получит бонус за подписание контракта с «Миннесотой»
04:09
Журналист The Athletic Майкл Руссо в Twitter раскрыл детали нового контракта нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой». Сегодня, 22 сентября, клуб объявил о подписании пятилетнего договора на 45 миллионов долларов.
По информации источника, 24-летний россиянин не получит подписного бонуса, так как его не предусматривает заключенное соглашение. В последние два года контракта будет действовать запрет на обмен хоккеиста.В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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