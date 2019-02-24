"Сент-Луис" прервал победную серию "Бостона"

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Бостон" - 2:1 в серии буллитов. Победный бросок на счету канадца Самуэля Блэя.

"Блюз" прервали победную серию "Брюинз", которая насчитывала 7 матчей.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на площадке 13 минут 34 секунды, форвард Иван Барбашев отыграл 13 минут 34 секунды. Россияне не отметились результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Бостон" - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Стин - 7 (Сундквист), 7:15 - 1:0. Вагнер - 9 (Миллер, Краг), 25:12 - 1:1.

Победный буллит: Блэй.

Вратари: Биннингтон - Раск.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 29 (9+7+7+6) - 32 (8+11+11+2).

Наши: Барбашев (13.34/2/0), Тарасенко (21.21/2/0) - -.

23 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.