«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в перенесенном матче

«Анахайм» на своем льду уступил «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Эта встреча началась еще 12 февраля, но не был доигран из-за инцидента с канадским защитником «Блюз» Джеем Боумистером. Ветеран «Блюз» потерял сознание на скамейке запасных в конце первого периода, до конца которого ооставалось семь минут 50 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 2:4 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Барбашев — 11 (Киру) — 1:1. Хенрик — 26 (Unknown, Мэнсон) — 1:1. Пьетранджело — 15 (бол., Шенн, О`Райлли), 16:08 — 1:2. Хаканпяя — 1 (Хенрик), 33:28 — 2:2. Сэнфорд — 16 (О`Райлли, Блэй), 37:13 — 2:3. Пьетранджело — 16 (п.в., Фольк), 59:00 — 2:4.

Вратари: Столарз (58:11 — 59:00, 59:22) — Аллен (36:25 — 37:13).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (9+10+8) — 37 (16+9+12).

Наши: — - Барбашев (16.04/2/0).

12 марта. Анахайм. Honda Center.