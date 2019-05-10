Себастьян Ахо: "Свечников сделал нереальную передачу"

Нападающий "Каролины" Себастьян Ахо после первого матча полуфинала Кубка Стэнли против "Бостона" (2:5) отметил голевой пас россиянина Андрея Свечникова. По его словам, команде нужно вынести уроки из этой встречи.

- Отличная работа Джордана на вбрасывании, - цитирует Ахо официальный сайт НХЛ. - (Свечников) сделал нереальную передачу к дальней штанге, и я просто подправил шайбу.

Мы пару раз удалились, дали шанс хорошему большинству, и это стоило нам матча. Игра шла в нашу пользу. Нам нужно вынести из этого уроки