Санса из "Игры престолов" рассказала о любимой команде в НХЛ

Актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в популярном сериале "Игра Престолов", призналась, что является фанаткой "Нью-Йорк Рейнджерс".

- Я болею за "Рейнджерс"? Да. Это была моя первая игра. Теперь я официально являюсь фанаткой этой команды. Мне было очень весело. Я очень хорошо провела время. Не знала, что там будет столько драк. Это мне понравилось больше всего. Парни были просто восхитительны!

"Рейнджерс" заняли 12-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 78 очков в 82 играх.

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