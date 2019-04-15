Санса из "Игры престолов" рассказала о любимой команде в НХЛ

Актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в популярном сериале "Игра Престолов", призналась, что является фанаткой "Нью-Йорк Рейнджерс".
- Я болею за "Рейнджерс"? Да. Это была моя первая игра. Теперь я официально являюсь фанаткой этой команды. Мне было очень весело. Я очень хорошо провела время. Не знала, что там будет столько драк. Это мне понравилось больше всего. Парни были просто восхитительны!
🍷+ 🏒 = a good time for @GameOfThrones star @SophieT at her first @NYRangers game! #GameofThrones #ForTheThrone pic.twitter.com/K1sLXSdvVU– NHL (@NHL) 15 апреля 2019 г.
"Рейнджерс" заняли 12-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 78 очков в 82 играх.
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