«Сан-Хосе» забрал права на нападающего Дзингела с драфта отказов

«Сан-Хосе» забрал права на нападающего Райана Дзингела с драфта отказов «Торонто», сообщает TSN.

Напомним, что хоккеист ранее стал частью сделки по обмену между «Торонто» и «Аризоной».

«Аризона» обменял российского защитника Илью Любушкина в «Торонто». Вместе с Любушкиным в «Торонто» отправился нападающий Райан Дзингел. «Аризона» в результате обмена получила нападающего Ника Ричи и право выбора в третьем раунде драфта 2023 года или втором раунде драфта 2025 года.

После этого «Торонто» сразу выставил Дзингела на драфт отказов.