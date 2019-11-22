«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас»
08:44
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 2:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Майер — 6 (Гэмбрелл), 21:26 — 0:1. Макнэбб — 2 (Каррье), 49:42 — 1:1. Кутюр — 4 (Власик), 63:20 — 1:2.
Вратари: Флери — Делл.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (14+14+6+4) — 29 (6+11+6+6).
Наши: — - -.
22 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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