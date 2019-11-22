«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 2:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Майер — 6 (Гэмбрелл), 21:26 — 0:1. Макнэбб — 2 (Каррье), 49:42 — 1:1. Кутюр — 4 (Власик), 63:20 — 1:2.

Вратари: Флери — Делл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (14+14+6+4) — 29 (6+11+6+6).

Наши: — - -.

22 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.