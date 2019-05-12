"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис", Тарасенко набрал одно очко

"Сан-Хосе" выиграл у "Сент-Луиса" (6:3) в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Команда ведет в серии со счетом 1-0.

В составе победителей отличились Логан Кутюр (дважды), Джо Павелски, Кевин Лабанк и Тимо Майер (дважды). У гостей забивали Джоэль Эдмундсон, Райан О'Райлли и Тайлер Бозак. Российский форвард Владимир Тарасенко набрал одно очко за результативную передачу.

Следующая игра состоится 14 мая.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/2 финала

Первый матч

"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Счет в серии: 1-0

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